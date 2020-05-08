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Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliği adaylık başvuruları başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine seçilecek 24 aday üye için başvurular, 11 Mayıs'ta başlayacak.

Sefa Şahin   | 08.05.2020
Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliği adaylık başvuruları başlıyor

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine seçilecek 24 aday üye için başvurular, 11 Mayıs'ta başlayacak.

Başkanlık'tan yapılan açıklamaya göre, ilgili kanunlar doğrultusunda Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine en az lisans düzeyinde, dini yüksek öğrenim görmüş veya dini ilimlerde temayüz etmiş kişiler arasından atama yapılacak.

Üye adayları için belirlenmiş şartları taşıyanlar, 11 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde "secim.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.

Adayların seçimi 15 Haziran'da "secim.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

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