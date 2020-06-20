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Dereye elektrik akımı vererek balık avlayan kişiye 10 bin lira ceza

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde dereye elektrik akımı vererek balık avlayan kişiye 10 bin lira ceza uygulandı.

Özgün Tiran   | 20.06.2020
Dereye elektrik akımı vererek balık avlayan kişiye 10 bin lira ceza

Kırklareli

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde dereye elektrik akımı vererek balık avlayan kişiye 10 bin lira ceza uygulandı.

Sarpdere ile Armutveren köyleri arasındaki Büyük Dere'ye giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.T'nin dereye akülerle elektrik akımı vererek balık avladığını belirledi.

Şüphelinin çantasında 35 benekli alabalık ele geçirildi.

Balık avında kullanılan akü, voltaj düzenleyici cihaz ve kablolara el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 10 bin lira ceza yazılan İ.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



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