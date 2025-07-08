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Yaşam

Tekirdağ'da istavrit tezgahları süsledi

Tekirdağ'da Marmara Denizi'ne açılan küçük tekne balıkçılarının avladığı istavrit tezgahlarda satışa sunuldu.

Mesut Karaduman  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Tekirdağ'da istavrit tezgahları süsledi Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, kentte küçük teknelerin avlanmayı sürdürdüğünü söyledi.

Havaların sıcak olmasından dolayı balığın az olduğunu ifade eden Pehlivanoğlu, "Balıkçılar bu sıralar limana daha çok istavritle dönüyor. Onun yanında sardalya da çıkıyor. Bu zamanlarda çok sıcak olduğu için balık biraz kendisini saklıyor. Diğer zamanlar gibi bol balık yok." dedi.

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Balıkçı Bekir Erol da vatandaşların balıktan vazgeçmediğini dile getirdi.

Her gün taze balık satışı yaptıklarını belirten Erol, "Küçük tekne balıkçıları tezgahlara taze balık getirmeye devam ediyor. Vatandaşlar daha çok istavrit tercih ediyor. İstavrit her zaman olan, vatandaşların severek tükettiği balık." diye konuştu.

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