Denizli'de kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

anasayfa > Türkiye 09.02.2019

Denizli'de kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı

DENİZLİ

Denizli'den Çameli yönüne giden Ramazan Demirkaya yönetimindeki 20 E 1952 plakalı otomobil, Aligöz mevkisinde karşı yönden gelen Ozan Gül'ün kullandığı 20 AAL 270 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 20 E 1952 plakalı otomobilin ikiye bölündüğü kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Ekiplerce sıkıştıkları araçlardan çıkartılan yaralılar, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kara yolunda ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Muhabir: Mustafa Dermencioğlu

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