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Ekonomi

Yılın ilk yarısında Türkiye'nin ihracatının yüzde 57'si deniz yoluyla gerçekleştirildi

Yılın ilk 6 ayında Türkiye'nin yaptığı ihracatta ağırlıklı olarak deniz yolu kullanıldı.

Serhat Tutak  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Yılın ilk yarısında Türkiye'nin ihracatının yüzde 57'si deniz yoluyla gerçekleştirildi

Ankara

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ihracat ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 131,4 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde dış ticaretin büyük bölümü deniz yoluyla yapıldı. Bu yolla gerçekleştirilen ihracatın tutarı 74,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı dönemde bu tutar 71,5 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Deniz yoluyla yapılan ihracatın toplam ihracatın içindeki payı yüzde 56,7 olarak gerçekleşti.

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Taşıma şekline göre ihracatta ikinci sırayı kara yolu aldı. Ocak-haziran döneminde kara yoluyla yapılan ihracat 41,7 milyar olarak kayıtlara geçti. Kara yoluyla gerçekleştirilen ihracatın toplam ihracat içindeki payı yüzde 32 oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu yolla yapılan ihracat 41,3 milyar dolar olmuştu.

Yılın ilk 6 ayında hava yoluyla yapılan ihracat da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 13,3 milyar dolara ulaştı.

Demir yoluyla ihracatın bu dönemdeki seviyesi 973 milyon dolar oldu. Diğer yollarla yapılan ihracat ise 845 milyon dolar olarak hesaplandı.

İthalatta da deniz yolu zirvede

Söz konusu dönemde Türkiye 180,8 milyar dolarlık ithalat yaptı.

Deniz yoluyla gerçekleştirilen ithalat 97,5 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. Bu taşıma şeklini 33,4 milyar dolarla kara yolu, 26 milyar dolarla hava yolu, 1,8 milyar dolarla demir yolu takip etti.

Diğer taşıma yöntemleriyle yapılan ithalatın tutarı ise 22,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-haziran döneminde taşıma şekillerine göre ihracat ve ithalat tutarları şöyle:

TAŞIMA ŞEKLİ

İHRACAT (BİN DOLAR)

İTHALAT (BİN DOLAR)

Deniz Yolu

74.523.462

97.505.692

Kara Yolu

41.740.626

33.391.578

Hava Yolu

13.326.233

25.969.416

Demir Yolu

973.049

1.800.279

Diğer

845.055

22.178.124

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