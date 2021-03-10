Euro
8.96
Dolar
7.52
BIST 100
1,564.94
Altın
1,723.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Dil kullanımı ve toplumsal değerler açısından televizyon yayınlarına ilişkin fikir teatisinde bulunulan toplantıda, Erdoğan, bütün yayınlarda milli ve manevi değerler ile dil kullanımına hassasiyet gösterilmesinin gerekliliğine işaret etti.

Mehmet Tosun   | 10.03.2021
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, Kurul üyeleri toplantıda, dil kullanımı ve toplumsal değerler açısından televizyon yayınlarına ilişkin fikir teatisinde bulundu.

Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkelerine uygun yayınların önemine vurgu yapan Kurul üyeleri, televizyonda Türkçe'nin yanlış kullanımının önüne geçecek adımları ele aldı.

Kurul üyeleri, yayın içerikleri hakkında çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumsal farkındalığın ve bilincin artırılmasına yönelik hususları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da içinde bulunulan medya çağında kimi televizyon programlarının format itibarıyla batı mahreçli olduğuna ve içeriklerin küresel düzeyde belirlendiğine dikkati çekerek, bütün yayınlarda milli ve manevi değerler ile dil kullanımına hassasiyet gösterilmesinin gerekliliğine işaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Son hafta verileri tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 556 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti
ABD'de hala her 4 kişiden 1'i Kovid-19 aşısına karşı
Filistin'de Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop Mehmet Akif Ersoy Sergisi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız

Ekonomide gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı reform paketine odaklandı

Ekonomide gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı reform paketine odaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Erol Kohen'e başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Erol Kohen'e başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kadına karşı şiddetin önlenmesi) Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kadına karşı şiddetin önlenmesi) Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz