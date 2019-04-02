Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yerel seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar. AK Parti oyların 44,3'ünü, Cumhur İttifakı 51,6'sını kazandı. 2023'e kadar seçim yok. Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.