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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar." dedi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 02.04.2019
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yerel seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: 

"Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar. AK Parti oyların 44,3'ünü, Cumhur İttifakı 51,6'sını kazandı. 2023'e kadar seçim yok. Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim."

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