Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Fransa'da kamu kuruluşlarının AA'yı hedef almasına tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Fransa'da kamu kuruluşlarının AA'yı hedef almasına tepki göstererek, "Fransa'ya çağrıda bulunuyoruz. Devlet organları eliyle İslam karşıtlığını körüklemeye son verin. AA üzerindeki baskıya son verin." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa'da kamu kuruluşlarının Anadolu Ajansını (AA) hedef almasına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Anadolu Ajansı’nın haberleri Fransa’yı neden rahatsız ediyor?— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 28, 2021
Soruyoruz.
Sizin basın özgürlüğü anlayışınız bu mu?
İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik sistematik ayrımcılığın merkezi haline gelen Fransa neden basın ve fikir özgürlüğünü hedef alıyor?
Neden korkuyorsunuz? https://t.co/jNwGClKPNi
"Anadolu Ajansının haberleri Fransa'yı neden rahatsız ediyor?" diye soran Altun, şunları kaydetti:
"Soruyoruz. Sizin basın özgürlüğü anlayışınız bu mu? İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik sistematik ayrımcılığın merkezi haline gelen Fransa neden basın ve fikir özgürlüğünü hedef alıyor? Neden korkuyorsunuz?
Görüyoruz ki Fransa Müslümanlara yönelik dışlayıcı ve baskıcı politikasını medya kuruluşları üzerinde de sürdürüyor. Fransa'ya çağrıda bulunuyoruz. Devlet organları eliyle İslam karşıtlığını körüklemeye son verin. Anadolu Ajansı üzerindeki baskıya son verin."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.