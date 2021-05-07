Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla düzenlediği baskını şiddetle telin etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin açıklama yaptı.
İsrail'in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip ettiklerini belirten Altun, "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz." ifadelerine yer verdi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İsrail’in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip etmekteyiz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 7, 2021
İsrail’in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez.
Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz.