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Mescid-i Aksa’ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi’nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla düzenlediği baskını şiddetle telin etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 07.05.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip ettiklerini belirten Altun, "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz." ifadelerine yer verdi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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