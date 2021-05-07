İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cemaate saldırı
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı.
Kudüs
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının yayınlanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif'te ses ve gaz bombası kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştığını söyledi.
Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda da İsrail polisinin Filistinlilerin girişine izin vermemesi üzerine arbede yaşandı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesi özellikle kadın ve çocukların büyük panik yaşamasına yol açtı.
Mescid-i Aksa ve çevresinde gerilim devam ediyor.
Kıble Mescidi’nde namaz kılan cemaate saldırı
Mescid-i Aksa’ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi’nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.