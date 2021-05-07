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Mescid-i Aksa’ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi’nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı
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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür

TBMM Başkanı Şentop, "Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Ali Kemal Akan   | 07.05.2021
TBMM Başkanı Şentop: Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki gösterdi.

Her Ramazanda olduğu gibi İsrail'in, şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik edildiğini belirten Şentop, "Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

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