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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vefatının 8. yılında Neşet Ertaş'ı andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 25 Eylül 2012'de vefat eden sanatçı Neşet Ertaş'ı rahmetle andı.

Abdullah Yasin Güler   | 25.09.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vefatının 8. yılında Neşet Ertaş'ı andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 25 Eylül 2012'de vefat eden sanatçı Neşet Ertaş'ı rahmetle andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bozlakların sesi, üstat Neşet Ertaş'ı vefatının 8. sene-i devriyesinde rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Neşet Ertaş'ın "Ahirim Sensin" türküsünden bir bölümün olduğu video da yer aldı.

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