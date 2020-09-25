Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vefatının 8. yılında Neşet Ertaş'ı andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 25 Eylül 2012'de vefat eden sanatçı Neşet Ertaş'ı rahmetle andı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 25 Eylül 2012'de vefat eden sanatçı Neşet Ertaş'ı rahmetle andı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bozlakların sesi, üstat Neşet Ertaş'ı vefatının 8. sene-i devriyesinde rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, Neşet Ertaş'ın "Ahirim Sensin" türküsünden bir bölümün olduğu video da yer aldı.