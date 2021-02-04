Euro
8.53
Dolar
7.13
BIST 100
1,534.90
Altın
1,792.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Suriye'de şehit olan asker için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'e rahmet diledi.

Abdullah Yasin Güler   | 04.02.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Suriye'de şehit olan asker için başsağlığı diledi

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Suriye Elbab'da şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Süleyman Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 90 bini geçti
Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu geçti
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 909 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti
İran'ın Rusya'dan aldığı 500 bin doz Sputnik V aşısı Tahran'a ulaştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 105 milyonu geçti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Suriye'de şehit olan asker için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Suriye'de şehit olan asker için başsağlığı diledi

El Bab'da şehit düşen Jandarma Kıdemli Başçavuş Demirel'in ailesine acı haber ulaştı

İçişleri Bakanı Soylu, El Bab şehidi Demirel için başsağlığı diledi

Bölücü terör örgütü PKK/YPG olası Sincar harekatı nedeniyle panik yaşıyor

Bölücü terör örgütü PKK/YPG olası Sincar harekatı nedeniyle panik yaşıyor

İDDEF'ten Lübnan'daki Suriyeliler için acil yardım çağrısı

İDDEF'ten Lübnan'daki Suriyeliler için acil yardım çağrısı
İdlib şehidi Uzman Çavuş Basri Demirel Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Uzman Çavuş Basri Demirel Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı