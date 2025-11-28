Dolar
Dünya

Suriye'nin İdlib ilinde Hristiyan aileler 14 yıl sonra köylerindeki kilisede ilk kez ibadet etti

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Hristiyan topluluğa mensup aileler, 14 yıl aradan sonra döndükleri köylerinde ilk kez kilisede ibadet etti.

Ahmet Karaahmet  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Suriye'nin İdlib ilinde Hristiyan aileler 14 yıl sonra köylerindeki kilisede ilk kez ibadet etti Fotoğraf: Hadi Harrat/AA

İdlib

İdlib'in batısındaki Cisir eş-Şuğur ilçesinin Gasseniye köyü sakinleri, Esed rejiminin saldırıları nedeniyle 14 yıl önce köylerini terk etmek zorunda kaldı.

Halkın ayrılmasının ardından, yıllar sonra Latin Kilisesi meydanında ilk ayin gerçekleştirildi.

Ayin sonrası köy halkı, rahiplerle bir araya gelerek köyün yeniden imarı, okulların ve kilisenin etkinleştirilmesi konularını görüştü.

Bölgede görev yapan Fransisken mezhebine mensup rahip Hokaz Masrub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde bugün bir kutlama düzenlediklerini ve uzun yıllardan sonra halkla birlikte dua ettiklerini söyledi.

Masrub, Gassaniye'ye dönenlerin, köyde toplumsal varlıklarını yeniden kurmaya ve diğer mezheplerle sosyal ilişkilerini sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Umudun müjdesi

Ayinin, bu bölgede yeni bir hayatın başlangıcı için "umudun müjdesi" olmasını istediklerini vurgulayan Masrub, "Allah'a bu nimet için ve insanların evlerine dönüp bölgelerinde kalmalarını sağlayan bu zaman için şükrediyoruz." dedi.

Rahip Masrub, İdlib ve kırsal bölgelerinde Hristiyan ve Müslüman topluluklar arasında görülen sevgi ve işbirliğinin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

"Latin kilisesinde dua ettik, bu büyük bir sevinç"

Gassaniye'ye dönenlerden biri olan Kloria Sabbag, köye geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sabbag, "Bugün Latin kilisesinde dua ettik. Bu, bizim için büyük bir sevinç oldu. Tüm kuruluşların desteğiyle köyümüzün yeniden hayat bulmasını ve burada yaşamayı umuyoruz." dedi.

"Biz, birbirimizden uzak ve bölünmüş olmaya alışkın değiliz"

Gassaniye'ye dönen bir diğer Suriyeli Rita Mişhhar ise 14 yıl aradan sonra köylerindeki Latin kilisesinde ilk kez ibadet ettiklerini vurguladı.

Mişhhar, "Köyümüzde uzun bir aradan sonra ibadet etmek harika bir duygu verdi. Biz her zaman Suriye'nin tüm mezhepleri ve toplumsal unsurlarıyla birleşik tek devlet olmasını istiyoruz. Biz, birbirimizden uzak ve bölünmüş olmaya alışkın değiliz. Birlik içinde yaşamaya alışkınız." diye konuştu.

Köyüne dönen İbrahim Cırcıs da "14 yıl sonra dua, hizmet ve içinde büyüdüğümüz ve ayinlere katıldığımız kiliseye geri döndük." dedi.

Allah'a her şey için şükrettiklerini, köylerine dönüşten dolayı minnettar olduklarını ifade eden Cırcıs, "Bugün buradaki insanların yoğunluğu, dostluk ve sevgiyi yansıtıyor." dedi.

