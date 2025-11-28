Dolar
Dünya

Suriye'de rejiminin devrildiği "Düşmanı Caydırma Operasyonu"nun yıl dönümünde kutlama gösterileri düzenlendi

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan "Düşmanı Caydırma Operasyonu"nun yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde kutlama gösterileri düzenlendi.

Ahmet Karaahmet, Eşref Musa  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Suriye'de rejiminin devrildiği "Düşmanı Caydırma Operasyonu"nun yıl dönümünde kutlama gösterileri düzenlendi Fotoğraf: Şevket Akça/AA

Halab

Başkent Şam'ın yanı sıra Halep, Hama, Humus, Lazkiye ve Deyrizor gibi illerde binlerce sivil, kent merkezlerindeki ana meydanları doldurdu.

Gösterilerde, Suriye bayrakları taşınarak ülkenin birlik ve bütünlüğünü vurgulayan sloganlar atıldı, bölünme ve ayrılık çağrıları aleyhinde döviz ve pankartlar açıldı.

Sık sık "Yaşasın özgür Suriye" ve "Tek vatan, tek halk" sloganları atılırken, bazı bölgelerde yerel yönetimler tarafından konser ve yürüyüş gibi etkinlikler de düzenlendi.

Meydanları dolduran kalabalık, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine dikkati çekerek, ülkenin birlik ve beraberliğinin vurgulandığı mesajlar verdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Düşmanı Caydırma Operasyonu"nun yıl dönümünü hatırlatarak halkı kutlamalara katılmaları için meydanlara çağırmıştı.

"Düşmanı Caydırma Operasyonu", Esed rejimi güçlerine karşı 27 Kasım 2024 tarihinde başlatılmıştı.

