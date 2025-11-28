Suriye'de rejiminin devrildiği "Düşmanı Caydırma Operasyonu"nun yıl dönümünde kutlama gösterileri düzenlendi
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan "Düşmanı Caydırma Operasyonu"nun yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde kutlama gösterileri düzenlendi.
Halab
Başkent Şam'ın yanı sıra Halep, Hama, Humus, Lazkiye ve Deyrizor gibi illerde binlerce sivil, kent merkezlerindeki ana meydanları doldurdu.
- Suriye'de merkezi yönetim arayışı: Zorluklar ve fırsatlar
- Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra, rejiminin devrildiği operasyonda 434 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı
Gösterilerde, Suriye bayrakları taşınarak ülkenin birlik ve bütünlüğünü vurgulayan sloganlar atıldı, bölünme ve ayrılık çağrıları aleyhinde döviz ve pankartlar açıldı.
Sık sık "Yaşasın özgür Suriye" ve "Tek vatan, tek halk" sloganları atılırken, bazı bölgelerde yerel yönetimler tarafından konser ve yürüyüş gibi etkinlikler de düzenlendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Meydanları dolduran kalabalık, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine dikkati çekerek, ülkenin birlik ve beraberliğinin vurgulandığı mesajlar verdi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Düşmanı Caydırma Operasyonu"nun yıl dönümünü hatırlatarak halkı kutlamalara katılmaları için meydanlara çağırmıştı.
"Düşmanı Caydırma Operasyonu", Esed rejimi güçlerine karşı 27 Kasım 2024 tarihinde başlatılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.