Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Düzce'deki tüm vatandaşlarımızın tahliyesi sağlanmıştır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin, "51 vatandaşımız tahliye edildi. Tüm vatandaşlarımızın tahliyesi sağlanmıştır." dedi.
TBMM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Düzce'de meydana gelen su baskını ve toprak kaymasına ilişkin açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 51 vatandaşımız tahliye edildi. Tüm vatandaşlarımızın tahliyesi sağlanmıştır." dedi.
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