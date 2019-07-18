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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Düzce'deki tüm vatandaşlarımızın tahliyesi sağlanmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin, "51 vatandaşımız tahliye edildi. Tüm vatandaşlarımızın tahliyesi sağlanmıştır." dedi.

Adem Balta   | 18.07.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Düzce'deki tüm vatandaşlarımızın tahliyesi sağlanmıştır

TBMM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Düzce'de meydana gelen su baskını ve toprak kaymasına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 51 vatandaşımız tahliye edildi. Tüm vatandaşlarımızın tahliyesi sağlanmıştır." dedi.

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