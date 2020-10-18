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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Çok daha güçlü bir Kıbrıs hepimizin arzusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Çok daha güçlü bir Kıbrıs hepimizin arzusu, sizlerle inşallah Kuzey Kıbrıs Türk halkı da bunu yakalayacak" dedi.

Enes Kaplan   | 18.10.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Çok daha güçlü bir Kıbrıs hepimizin arzusu

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resmi olmayan sonuçlara göre KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti

Oktay, Tatar'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, "İnşallah bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de sizler için de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birlikte çalışması, gelecek için de çok daha güzel günlerin başlangıcı olacak. Çok daha güçlü bir Kıbrıs hepimizin arzusu, sizlerle inşallah Kuzey Kıbrıs Türk halkı da bunu yakalayacak. İnşallah birlikte çok daha güzel işler yapıyor olacağız." ifadesini kullandı.

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