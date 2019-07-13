Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmed Şevket Eygi için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi için taziye mesajı yayımladı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci-yazar Mehmet Şevket Eygi'nin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirterek taziye mesajı paylaştı.
- Mehmet Şevket Eygi vefat etti
Erdoğan, Twitter paylaşımında, "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden biri olan Muhterem Mehmed Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim." ifadesini kullandı.
Erdoğan, Mehmed Şevket Eygi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.