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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmed Şevket Eygi için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi için taziye mesajı yayımladı.

Kaan Bozdoğan   | 13.07.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmed Şevket Eygi için taziye mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci-yazar Mehmet Şevket Eygi'nin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirterek taziye mesajı paylaştı.

  • Mehmet Şevket Eygi vefat etti

Erdoğan, Twitter paylaşımında, "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden biri olan Muhterem Mehmed Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Mehmed Şevket Eygi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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