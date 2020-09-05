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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilyurt ailesinin evine konuk oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de bir vatandaşın evine konuk oldu.

Kaan Bozdoğan   | 05.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilyurt ailesinin evine konuk oldu

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin açılışının ardından Vahdettin Köşkü'ne doğru hareket etti.

Erdoğan, Çengelköy'de kendisini durduran Uğur Yeşilyurt'un daveti üzerine aileye misafir oldu.

Evin bahçesinde Yeşilyurt ailesi ile çay içerek sohbet eden Erdoğan, ailenin çocuğuna oyuncak hediye etti.

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