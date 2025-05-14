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Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Çözerse Erdoğan çözer" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye içinde ve dışında yaşanan tarihi gelişmelerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sorun çözme ve istikrar üretme iradesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Çözerse Erdoğan çözer" paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son bir haftada Türkiye içinde ve dışında yaşanan tarihi gelişmelerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sorun çözme ve istikrar üretme iradesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından "Çözerse Erdoğan çözer" etiketiyle paylaşımda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

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"Son bir haftada ülkemiz içinde ve dışında yaşanan tarihi gelişmeler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sorun çözme ve istikrar üretme iradesini ve kapasitesini bir kez daha ortaya koymuştur. Kazanan aziz milletimiz, 86 milyon, adalet arayışında gözü kulağı ülkemizde olan 100 milyonlardır."

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