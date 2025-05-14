Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti.
Ankara
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Gaziantep'te oynanan final maçını kazanarak 2025 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
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