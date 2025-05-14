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Spor, Futbol

Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Beyza Nur Eryılmaz  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray

Gaziantep

2. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında Osimhen'in penaltı noktası üzerinde aşırttığı top ters kanattaki Yunus Akgün'de kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

5. dakikada Galatasaray öne geçti. Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmakta zorlandığı topla ceza yayı içinde buluşan Osimhen, pasını sağ kanattaki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus'un yerden ortaladığı meşin yuvarlağı altıpas gerisinde uygun durumdaki Barış Alper Yılmaz ağlara gönderdi: 0-1

13. dakikada Zubkov'un ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

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25. dakikada Zubkov'un ara pasında sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Malheiro'nun ortaladığı topa arka direkteki Ozan Tufan kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

31. dakikada Galatasaray yarı alanın ortalarındaki Sanchez'e baskı yapan Ozan Tufan topu Banza'ya kazandırdıktan sonra koşusuna devam etti. Ceza sahası önünde sırtı kaleye dönük olan Banza meşin yuvarlağı Ozan'ın önüne bıraktı. Kaleci Günay, karşı karşıya pozisyonda zamanında kalesini terk ederek Ozan'ın şutunda topu engelledi.

Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

46. dakikada sarı-kırmızlı takım farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahası içi hafif sağ çaprazda rakibi Savic'ten topu söken Osimhen yakın direğin dibinden fileleri havalandırdı: 0-2

63. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Orta sahanın solundan topa sahip olan Morata bir süre topu sürdükten sonra pasını sağ kanattan bindiren Yunus Akgün'e aktardı. Yunus iki savunma oyuncusunun baskısına rağmen topu ceza sahası içerisindeki Osimhen'e aktarmayı başardı. Nijeryalı golcü uygun durumda kalecini sağından topu filelerle buluşturdu: 0-3

84. dakikada Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruş sonrası topu alan Yunus Akgün soldan hızla çıkan Jakobs'u gördü. Rakip yarı alanı boydan boya kat edip sol çaprazdan ceza sahasına giren Senegalli sol bekin vuruşunda, kaleyi paralel geçen top yandan auta çıktı.

86. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topu önüne alan Draguş, rahat pozisyonda olmasına rağmen topu auta gönderdi.

Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

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