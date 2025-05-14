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Spor, Futbol

Türkiye Kupası'nda 40. kez Türk teknik direktör şampiyonluğa ulaştı

Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Türkiye Kupası'nda Türk teknik direktörlerin şampiyonluk sayısı 40'a çıktı.

Emrah Oktay  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Türkiye Kupası'nda 40. kez Türk teknik direktör şampiyonluğa ulaştı

Gaziantep

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kupası, 40. kez Türk teknik adamın ellerinde yükseldi.

Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 63. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Galatasaray arasında Gaziantep Stadı'nda oynandı. Müsabakayı Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in (2) golleriyle 3-0 kazanan Galatasaray, mutlu sona ulaştı.

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Türkiye'nin en prestijli 2. ulusal turnuvasında geride kalan 63 sezonda 44 farklı teknik adam şampiyonluk sevinci yaşadı. Kupa tarihinde Türk teknik adamlar 40. kez şampiyonluğa uzandı.

Türk teknik direktörleri Almanlar 5, İngilizler 4, Yugoslavlar 3, Fransızlar 2, Belçika, Brezilya, Galler, İtalya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Hollanda ve Portekizli teknik adamlar birer şampiyonlukla takip etti.

Okan Buruk, kupa sayısını 2'ye çıkardı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerindeki ikinci Türkiye Kupası'nı kazandı.

Daha önce 2017-18 sezonunda Akhisarspor'un başında mutlu sona ulaşan Buruk, Galatasaray ile bu başarısını tekrarladı.

Kupayı daha önce Gündüz Kılıç (Galatasaray), Ahmet Suat Özyazıcı (Trabzonspor), Aykut Kocaman (Fenerbahçe, Konyaspor) ve Fatih Terim (Galatasaray) üçer, Adnan Süvari (Göztepe), Necdet Niş (Fenerbahçe, Sakaryaspor), Gordon Milne (Beşiktaş), Samet Aybaba (Gençlerbirliği, Trabzonspor), Jean Tigana (Beşiktaş), Mustafa Denizli (Galatasaray, Beşiktaş) ve Şenol Güneş (Trabzonspor) ikişer kez kaldırdı.

Okan Buruk, Trabzonspor karşısında alınan galibiyetle Türk futbolundaki iki kupalı isimler arasına girdi. Buruk, ayrıca iki bu başarıyı iki farklı takımla yakalayan 5. teknik direktör oldu.

Buruk, Türkiye Kupası tarihine geçti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcu ve teknik adam olarak Türkiye Kupası'nda en fazla kazanan isim oldu.

Futbolculuk kariyerinde 5 kez kupayı kaldıran Okan Buruk, teknik adam olarak ise ikinci kez mutlu sona ulaştı. Toplamda şampiyonluk sayısını 7'ye taşıyan Buruk, bu alanda zirvede yer aldı.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de de futbolcu (7) ve teknik adamlık (3) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim konumunda.

Türkiye Kupası zaferi yaşayan teknik direktörler

Geride kalan 63 sezonda Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takımlar ve teknik direktörleri şöyle:

SezonKazananTeknik direktörUyruk
1962-63GalatasarayGündüz KılıçTürkiye
1963-64GalatasarayCoşkun ÖzarıTürkiye
1964-65GalatasarayGündüz KılıçTürkiye
1965-66GalatasarayGündüz KılıçTürkiye
1966-67AltayHalil BıçakçıAltay
1967-68FenerbahçeIgnac MolnarMacaristan
1968-69GöztepeAdnan SüvarıTürkiye
1969-70GöztepeAdnan SüvariTürkiye
1970-71EskişehirsporAbdullah GegiçYugoslavya
1971-72AnkaragücüZiya TanerTürkiye
1972-73GalatasarayBrian Birchİngiltere
1973-74FenerbahçeDidiBrezilya
1974-75BeşiktaşHorst BuhtzAlmanya
1975-76GalatasarayFethi DemircanTürkiye
1976-77TrabzonsporAhmet Suat ÖzyazıcıTürkiye
1977-78TrabzonsporAhmet Suat ÖzyazıcıTürkiye
1978-79FenerbahçeNecdet NişTürkiye
1979-80AltayAyfer ElmastaşoğluTürkiye
1980-81AnkaragücüYılmaz GökdelTürkiye
1981-82GalatasarayÖzkan SümerTürkiye
1982-83FenerbahçeBranko StankovicYugoslavya
1983-84TrabzonsporAhmet Suat ÖzyazıcıTürkiye
1984-85GalatasarayJupp DerwallAlmanya
1985-86BursasporTomislav KaloperovicYugoslavya
1986-87GençlerbirliğiMetin TürelTürkiye
1987-88SakaryasporNecdet NişTürkiye
1988-89BeşiktaşGordon Milneİngiltere
1989-90BeşiktaşGordon Milneİngiltere
1990-91GalatasarayMustafa DenizliTürkiye
1991-92TrabzonsporUrbain BraemsBelçika
1992-93GalatasarayKarl-Heinz FeldkampAlmanya
1993-94BeşiktaşChristoph DaumAlmanya
1994-95TrabzonsporŞenol GüneşTürkiye
1995-96GalatasarayGraeme Sounessİskoçya
1996-97KocaelisporHolder OsieckAlmanya
1997-98BeşiktaşJohn Benjamin ToshackGaller
1998-99GalatasarayFatih TerimTürkiye
1999-00GalatasarayFatih TerimTürkiye
2000-01GençlerbirliğiSamet AybabaTürkiye
2001-02KocaelisporHikmet KaramanTürkiye
2002-03TrabzonsporSamet AybabaTürkiye
2003-04TrabzonsporZiya DoğanTürkiye
2004-05GalatasarayGheorghe HagiRomanya
2005-06BeşiktaşJean TiganaFransa
2006-07BeşiktaşJean TiganaFransa
2007-08KayserisporTolunay KafkasTürkiye
2008-09BeşiktaşMustafa DenizliTürkiye
2009-10TrabzonsporŞenol GüneşTürkiye
2010-11BeşiktaşTayfur HavutçuTürkiye
2011-12FenerbahçeAykut KocamanTürkiye
2012-13FenerbahçeAykut KocamanTürkiye
2013-14GalatasarayRoberto Manciniİtalya
2014-15GalatasarayHamza HamzaoğluTürkiye
2015-16GalatasarayJan Olde RiekerinkHollanda
2016-17KonyasporAykut KocamanTürkiye
2017-18AkhisarsporOkan BurukTürkiye
2018-19GalatasarayFatih TerimTürkiye
2019-20TrabzonsporEddie Newtonİngiltere
2020-21BeşiktaşSergen YalçınTürkiye
2021-22SivassporRıza ÇalımbayTürkiye
2022-23FenerbahçeJorge JesusPortekiz
2023-24BeşiktaşSerdar TopraktepeTürkiye
2024-25GalatasarayOkan BurukTürkiye


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