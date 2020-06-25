Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle gençlerle buluşacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya gelecek.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Haziran Cuma günü sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, yarın 16.30’da gençlerle video konferans yöntemiyle bir buluşma gerçekleştirecek.— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) June 25, 2020
Yayını Cumhurbaşkanımızın YouTube kanalı, Facebook sayfası, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak takip edebilirsiniz. pic.twitter.com/RmFdIQf9Ii
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın 16.30'da gençlerle video konferans yöntemiyle bir buluşma gerçekleştireceği bilgisi verildi.
Söz konusu yayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube kanalı, Facebook sayfası, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.