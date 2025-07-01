İzmir ve Manisa'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor
Manisa'nın Akhisar, Ahmetli ve Kula ile İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde süren orman yangınlarına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
İzmir/Manisa
Menderes ilçesinin Kuyucak ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey mahallelerinde 2 gün önce başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmalar sürdü.
- İzmir'deki yangınlarda köylüler, ekiplerle omuz omuza mücadele ediyor
- Orman yangınlarıyla mücadelede "beyin takımı" aralıksız çalışıyor
- "Alev savaşçıları" İzmir'deki yangınları söndürmek için rüzgar ve ateşle mücadele ediyor
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından orman yangınlarına ilişkin açıklama
- İzmir'de orman yangınının sıçradığı galericiler sitesinde hasarın boyutu ortaya çıktı
- Bakan Yumaklı: Menderes ve Seferihisar'daki orman yangınlarının enerjisi düşürüldü
Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale çalışmalarına da yeniden başlandı. Yangınlar 4 uçak, 10 helikopter ve kara ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor.
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Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
— İzmir, Manisa ve Hatay’daki orman yangınlarına karşı, hava ve kara ekiplerimizle alevlere müdahalemizi kararlılıkla sürdürüyoruz— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 1, 2025
— Yeşil Vatanımızı korumak için gece gündüz demeden mücadele ediyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarına müdahalelere ilişkin… pic.twitter.com/l9SqngHjGm
Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde 29 Haziran'da başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle geniş alana yayılmış, bölgedeki birçok yerleşim yeri tedbiren tahliye edilmişti.
Manisa
Akhisar ilçesinde 28 Haziran'da başlayan orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.
Fotoğraf: Kamil Altıparmak/AA
Sabaha kadar gece görüşlü 2 helikopterin müdahale ettiği yangında, sabah saatlerinde 2 uçak ve 7 helikopter de çalışmalara katıldı.
Ahmetli ilçesinde de dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangına müdahale devam ediyor. Sabah saatlerinde 5 uçak ve 7 helikopter alevlerle mücadele çalışmalarına destek vermeye başladı.
Kula ilçesinde ise dün akşam saatlerinde çıkan yangına kara ekiplerine 7 helikopter destek olmaya başladı.
Ekiplerin 3 ilçedeki yargını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.