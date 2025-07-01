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İzmir ve Manisa'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor

Manisa'nın Akhisar, Ahmetli ve Kula ile İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde süren orman yangınlarına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Günay Pabuşçu, Mustafa Güngör, Ahmet Bayram  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
İzmir ve Manisa'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir/Manisa

Menderes ilçesinin Kuyucak ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey mahallelerinde 2 gün önce başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmalar sürdü.

Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale çalışmalarına da yeniden başlandı. Yangınlar 4 uçak, 10 helikopter ve kara ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor.

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Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde 29 Haziran'da başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle geniş alana yayılmış, bölgedeki birçok yerleşim yeri tedbiren tahliye edilmişti.

Manisa

Akhisar ilçesinde 28 Haziran'da başlayan orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.


Fotoğraf: Kamil Altıparmak/AA

Sabaha kadar gece görüşlü 2 helikopterin müdahale ettiği yangında, sabah saatlerinde 2 uçak ve 7 helikopter de çalışmalara katıldı.

Ahmetli ilçesinde de dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangına müdahale devam ediyor. Sabah saatlerinde 5 uçak ve 7 helikopter alevlerle mücadele çalışmalarına destek vermeye başladı.

Kula ilçesinde ise dün akşam saatlerinde çıkan yangına kara ekiplerine 7 helikopter destek olmaya başladı.

Ekiplerin 3 ilçedeki yargını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

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