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Bolu Göynük'teki orman yangınında 35 hektarlık alan zarar gördü

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıktıktan sonra havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında zarar gören 35 hektarlık alan havadan görüntülendi.

Mehmet Emin Gürbüz  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Bolu Göynük'teki orman yangınında 35 hektarlık alan zarar gördü

Bolu

Çatacık köyü ve Sünnet Gölü mevkisinde 28 Haziran'da yangın çıkan ormanlık alanda hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde 35 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürerken, alanın yeniden ağaçlandırılması için planlama yapılacağı öğrenildi.

Bu arada, yangında zarar gören alan orman ekipleri tarafından havadan görüntülendi.

Çatacık köyü ve Sünnet Gölü mevkisinde 28 Haziran saat 15.29'da çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde, 4 helikopter, 27 arazöz, 9 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 11 hizmet aracı ve çok sayıda personelle havadan ve karadan müdahale edilmiş, alevler, yoğun çalışma sonucu gece saatlerinde kontrol altına alınmıştı.


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