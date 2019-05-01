Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD Yönetim Kurulunu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.