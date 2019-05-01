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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD Yönetim Kurulunu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Ferdi Türkten   | 01.05.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD Yönetim Kurulunu kabul etti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

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