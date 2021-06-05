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Cumhurbaşkanı Erdoğan, serebral palsi hastası Merve'nin sevgisini karşılıksız bırakmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabük'te yaşayan ve kendisiyle görüşmek isteyen serebral palsi (beyin felci) hastası Merve Ergül'e videolu mesaj gönderdi.

Orhan Kuzu   | 05.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, serebral palsi hastası Merve'nin sevgisini karşılıksız bırakmadı

Karabük

AK Parti İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 gün önce AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik tarafından ziyaret edilen 24 yaşındaki Ergül'ün kendisine olan sevgisini karşılıksız bırakmadı.

Ergül ziyarette, Gençlik Kolları Başkanı Çelik'e çok sevdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini iletti.

Zonguldak'a dün bir dizi açılışlar için gelen Erdoğan, Çelik aracılığıyla Merve'ye video mesaj gönderdi.

Mesajında Merve Ergül'e ve ailesine selamlarını ileten Erdoğan, "Merve kızım, öncelikle Allah'tan şifalar diliyorum. Senin bu kadirşinas teşebbüsün için de sana şahsım ve ailem olarak çok teşekkür ediyorum. Rabb'imin Ya Şafi, Ya Kafi, Ya Muafi ismi şerifleri hürmetine sana Rabb'imden şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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