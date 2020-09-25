Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile telefonda görüştü. Erdoğan-Dodon görüşmesinde, Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve iş birliğini güçlendirecek konular ele alındı.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve iş birliğini güçlendirecek konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini stratejik ortaklık anlayışına uygun şekilde her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.