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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile telefonda görüştü. Erdoğan-Dodon görüşmesinde, Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve iş birliğini güçlendirecek konular ele alındı.

Kaan Bozdoğan   | 25.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve iş birliğini güçlendirecek konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini stratejik ortaklık anlayışına uygun şekilde her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

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