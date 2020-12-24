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Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kabul etti.

Sefa Mutlu   | 24.12.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kabul etti Fotoğraf: Murat Kula /AA

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kabul etti.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen kabulde Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 12 numaralı imzalı formasını takdim etti.

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