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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu yiğitliği ile her daim hatırlayacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz, merhum Yazıcıoğlu'nu, ülkemizin birliği için bedel ödediği mücadelesi, milli iradeye leke sürdürmeyen tavizsiz duruşu, örnek şahsiyeti, cesareti, yiğitliği ve samimiyeti ile her daim hatırlayacaktır." dedi.

Mehmet Tosun   | 25.03.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu yiğitliği ile her daim hatırlayacaktır

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk siyasi hayatında iz bırakan, vatan ve millet sevdalısı bir dava adamı olan Yazıcıoğlu'nu vefatının seneidevriyesinde rahmetle yad eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimiz, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu, ülkemizin birlik ve beraberliği için bedel ödediği mücadelesi, milli iradeye leke sürdürmeyen tavizsiz duruşu, örnek şahsiyeti, cesareti, yiğitliği ve samimiyeti ile her daim hatırlayacaktır. Türkiye aşığı Muhsin Yazıcıoğlu'na bir kez daha Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, Büyük Birlik Partisi camiasına, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

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