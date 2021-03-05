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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Ferdi Türkten   | 05.03.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel'le video konferans görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Almanya Başbakanı Merkel ile düzenli temas ve diyaloğun devamına büyük önem verdiğini ifade etti.

Erdoğan, salgınla mücadelede olumlu gelişmelerle birlikte nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’ye gönüllü geri dönüşler konusunda Avrupa Birliği’nin mali ve teknik destek vermesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’da yeni hükümetin güvenoyu alarak bir an önce görevine başlamasının öncelik taşıdığını bildirdi.

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