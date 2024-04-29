Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'i 2 Mayıs'ta kabul edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i 2 Mayıs'ta kabul edecek.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, 2 Mayıs Perşembe günü yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyon sonrası, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelmişti. Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorular üzerine Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." açıklamasını yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.