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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron'un 'İslam krizde' açıklaması saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Macron'un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı 'İslam krizde' açıklaması, saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur." dedi.

06.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron'un 'İslam krizde' açıklaması saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Ayasofya kararıyla Türkiye, bağımsızlığı üzerindeki bir gölgeyi kaldırmış, iradesine vurulan bir prangadan daha kurtulmuştur." ifadelerini kullandı. 

Bugün birçok Batı ülkesinde, ırkçılık ve İslam düşmanlığının bizzat devlet tarafından himaye edildiğini belirten Erdoğan, "Irkçılık ve İslam düşmanlığıyla yüzleşmek yerine hedef saptıranlar, en büyük kötülüğü kendi toplumlarına yapmaktadır."

"Müslümanlara saldırmak Avrupalı siyasetçilerin başarısızlıklarını perdelemek için kullandıkları en önemli araçlardan biri haline gelmiştir." diye Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Macron'un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı 'İslam krizde' açıklaması, saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Kendisinden artık sömürge valisi gibi davranmak yerine, sorumlu bir devlet adamı gibi hareket etmesini bekliyoruz. Fransız Devlet Başkanı olarak 'İslam'ın yapılandırılması'ndan bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir."

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