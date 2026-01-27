Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu resmi törenle karşıladı.

Özcan Yıldırım  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'yu resmi törenle karşıladı Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

Tinubu'nun makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 103 süvari karşılayıp, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tinubu'yu külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Tinubu'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tinubu, birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Erdoğan ve Tinubu, merdivenlerde Türk ve Nijerya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili ve heyetler arası görüşmelere geçen Erdoğan ve Tinubu, anlaşmaların imza törenine katılacak, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.


