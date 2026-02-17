Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 200'ü aşkın firmamızın 20 bin Etiyopyalının istihdamına destek olması kıvanç vesilesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Etiyopya) 200'ü aşkın firmamızın 2,5 milyar doları bulan yatırımlarıyla yaklaşık 20 bin Etiyopyalının istihdamına destek olması kıvanç vesilesidir." dedi.

Gökhan Kavak  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 200'ü aşkın firmamızın 20 bin Etiyopyalının istihdamına destek olması kıvanç vesilesidir

Addis Ababa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"(Etiyopya) 200'ü aşkın firmamızın 2,5 milyar doları bulan yatırımlarıyla yaklaşık 20 bin Etiyopyalının istihdamına destek olması kıvanç vesilesidir.

İsrail'in Somaliland'ı tanımasının ne Somaliland'a, ne de Afrika Boynuzu'na faydası olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum.

Biz, bölgenin sorunlarına bölge ülkelerinin çözüm geliştirmesini ve Afrika boynuzunun yabancı güçlerin mücadele alanına çevrilmemesi gerektiğine inanıyoruz."

Etiyopya Başbakanı Ahmet: Etiyopya, Türkiye ile güçlü işbirliğini sürdürecek

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, iki ülkenin çıkarlarına hizmet eden ortaklıkları ilerletme konusundaki karşılıklı kararlılığı yeniden teyit ettiklerini vurguladı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı kapsamlı görüşmelerin önemine değinerek, Etiyopya-Türkiye ilişkilerinin temelini oluşturan kalıcı dostluk ve güçlü işbirliğini sürdürme kararlılıklarını vurguladı.

Ahmed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Erdoğan’ın Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin paylaşımında iki ülke ilişkilerine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Ahmed, "Görüşmelerimiz, Etiyopya-Türkiye ilişkilerinin temelini oluşturan kalıcı dostluğu ve güçlü işbirliğini pekiştirdi." ifadelerini kullandı.

Ahmed, iki ülke arasında stratejik işbirliği alanlarında görüş alışverişinde bulunduklarına işaret ederek, her iki tarafın da karşılıklı çıkarlara hizmet eden ortaklıkları ilerletme konusundaki kararlılığını yeniden teyit ettiklerini vurguladı. Ahmed ayrıca, Etiyopya-Türkiye ilişkilerinin gelecekte daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

Erdoğan ise beraberindeki heyetle resmi ziyaret kapsamında Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da temaslarda bulundu. Ziyaret çerçevesinde iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 12'nci duruşması sona erdi
MSB'den Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'ndaki topçu atışlarına ilişkin paylaşım
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Suriyeli mevkidaşı Musab Nizal el-Ali ile bir araya geldi
Meteorolojiden denizler için kuvvetli fırtına uyarısı
