Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla sohbet etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla sohbet etti.
İstanbul
Çamlıca Kulesi'ndeki incelemelerin ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların davetini kırmayan Erdoğan, aracından inerek Küçük Çamlıca Korusu'na geçti. Erdoğan, burada vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.
Koruda piknik yapan aileleri de selamlayan ve çocuklara oyuncak hediye eden Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.