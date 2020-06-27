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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla sohbet etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla sohbet etti.

Berk Özkan   | 27.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla sohbet etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla sohbet etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla sohbet etti. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Çamlıca Kulesi'ndeki incelemelerin ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların davetini kırmayan Erdoğan, aracından inerek Küçük Çamlıca Korusu'na geçti. Erdoğan, burada vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

Koruda piknik yapan aileleri de selamlayan ve çocuklara oyuncak hediye eden Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

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