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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kovid-19 büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha hatırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kovid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Türkiye, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın altını çizmiştir." dedi.

Enes Kaplan   | 04.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kovid-19 büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha hatırlattı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da düzenlenen "2020 Küresel Aşı Zirvesi"ne video mesaj göndererek katılımcılara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir. Koronavirüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir. Kovid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Türkiye, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın altını çizmiştir."

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