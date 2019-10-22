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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Vezirköprülü öğrencilerin mutluluğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağırladığı Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Meşeli Köyü İlkokulu öğrencileri, ziyaretin mutluluğunu yaşıyor.

İrfan Ağca   | 22.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Vezirköprülü öğrencilerin mutluluğu Fotoğraf: İrfan Ağca / AA

Samsun

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Meşeli köyünün ilköğretim öğrencileri, Ankara ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ziyaret sonrası okullarına dönen öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı.

Köyde de ay yıldızlı tişörtlerini çıkarmayan öğrenciler, ziyarette asker selamıyla karşıladıkları Cumhurbaşkanının da asker selamıyla karşılık verdiğini ve kendileriyle bir süre sohbet ettiğini, ziyaretin kendileri için unutamayacakları bir anı olduğunu söyledi.

Okul Müdürü İhsan Akbulut ise "Beştepe'de Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ettik ve Cumhurbaşkanımız bizi kabul etti. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Cumhurbaşkanımız çocuklarımızla bir süre sohbet etti ve Vezirköprü'ye, Samsun'a selam gönderdi." dedi.

Bu arada, okulun önünde toplanan öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan ağabeylerine asker selamı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Meşeli köyünden gelen ilköğretim öğrencilerini ağırlamış, öğrencilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki 15 Temmuz Anıtı'nda buluşmuştu.

Erdoğan, üzerinde ay yıldız bulunan tişörtler giyen ve kendisini asker selamıyla karşılayan öğrencilerle sohbet emiş, çeşitli oyuncaklar hediye ettiği öğrencilerle fotoğraf çektirerek Instagram hesabından paylaşmıştı.

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