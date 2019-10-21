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Öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asker selamıyla karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Meşeli köyünden gelen öğrencileri kabul etti. Öğrenciler, Erdoğan'ı asker selamıyla karşıladı.

Zafer Fatih Beyaz   | 21.10.2019
Öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asker selamıyla karşıladı Fotoğraf: Mustafa Kamacı /AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Meşeli köyünden gelen ilköğretim öğrencilerini ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki 15 Temmuz Anıtı'nda buluştu.

Erdoğan, üzerinde ay yıldız bulunan t-shirtler giyen ve kendisini asker selamıyla karşılayan öğrencilerle sohbet etti.

Çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye eden Erdoğan, öğrencilerle fotoğraf çektirerek Instagram hesabından paylaştı.

Erdoğan, 15 Temmuz Anıtı'nı ziyaret eden vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

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