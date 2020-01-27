Euro
6.55
Dolar
5.94
BIST 100
120,149.70
Altın
1,580.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'a destek olan hayırseverlere teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk milletinin birlik olduğunda neleri başarabileceğini dünyaya bir kez daha göstermiştir." açıklamasında bulundu.

Duygu Yener   | 27.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'a destek olan hayırseverlere teşekkür etti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında katkı sağlayan hayırseverlere teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, deprem sonrasında devletin yanında yer alarak, yaraları sarmak için yürütülen mücadelede yurt içinden ve yurt dışından destek olan hayırsever vatandaşlara Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şükranlarını ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SMS bağışları ile destek olan, TV programlarıyla büyük bir farkındalık oluşturan vatandaşlarımız ve bölgedeki ihtiyaçların karşılanmasında yardımcı olan sivil toplum kuruluşlarımız, Türk milletinin birlik olduğunda neleri başarabileceğini dünyaya bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'a destek olan hayırseverlere teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'a destek olan hayırseverlere teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem Moskova'dan hem Berlin'den kaçan Hafter ateşkesi ihlal ediyor

'Gambiya ile Türkiye ikili ilişkilerinin en önemli göstergelerinden biri halklar arasındaki temasın gelişiyor olması'

Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah: Depremden dolayı üzüntü duyuyoruz

Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah: Depremden dolayı üzüntü duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok
Elazığ'daki depremde 45 kişi enkaz altından kurtarıldı

Elazığ'daki depremde 45 kişi enkaz altından kurtarıldı