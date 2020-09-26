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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Denizlerimizdeki çıkarlarımızı korumaya sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz." dedi.

Ahmet Sertan Usul   | 26.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Denizlerimizdeki çıkarlarımızı korumaya sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz. Dostlarımızın emin olmasını sağlamak, haklarımıza göz dikenleri caydırmak için Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi sürdürmekteyiz." dedi.

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