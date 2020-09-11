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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Enes Kaplan   | 11.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a birer tebrik mesajı gönderdi.

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