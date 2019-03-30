Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşımızda öyle bir ittifak oluşmuş durumda ki... Bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen Sultangazi Mitingi'nde halka hitap etti.
Yerel seçimlerde, büyükşehir ile ilçe belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin, muhtarların seçilmesinin yanında, ülkenin ve milletin geleceği konusunda da bir tercihte bulunulacağını dile getiren Erdoğan, "Çünkü karşımızda öyle bir ittifak oluşmuş durumda ki bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık. Zaten kendileri de niyetlerini tüm çıplaklığıyla ifade etmekten çekinmiyorlar. İspat mı? Şöyle ekrana bakalım." diyerek, HDP'li milletvekillerin konuşmalarını vatandaşlara izletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bak Kandil'den yönetiyorlar. Şimdi soruyorum, Sultangazi'den Türkiye'ye sesleniyorum, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?" diye sordu.
Türkiye'de Kürdistan diye bir bölgenin olmadığını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bay Sezai sen Kürdistan'da mı yaşamak istiyorsun? Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Terör sevicilerini de al yanına beraber oraya gidin ama bu toprakları biz size böldürtmeyiz. Türkiye'yi bölemeyeceksiniz, buna gücünüz yetmez. Nasıl Gabar'dakileri, Cudi'dekileri, Tendürek'tekileri gömdüysek sizleri de gömeriz. Buna müsaade etmeyiz. Ne diyor, şu andaki terör örgütünün başının heykelini dikeceklermiş. Ne diyor, 'Biz sırtımızı YPG'ye, PYD'ye, YPJ'ye dayadık' diyor. Biz de sırtımızı milletimize ve Rabbimize dayadık, farkımız bu.
Bu dörtlü mekanizma, ne var bunda CHP, ne var bunda sırtını PKK'ya, Kandil'e dayayan HDP, ne var bunda maalesef içi karmakarışık sözde İYİ Parti, ne var bunda işte bir de Saadet. Ve ne diyor konuşmasında, İstanbul'da 3 milyon Kürt kardeşim bunlar oylarını nereye vereceklermiş? Soyadı İmamoğlu olan birisine. Ya sen ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin iradesine ipotek koydun? Benim Kürt kardeşlerimin oyları ne zamandan beri, bu Sezai'nin kendisi Kürt değil ha, bu ne idüğü belirsiz. Sen ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin oylarını yönlendiriyorsun? Var mı öyle bir şey? Yok. Şimdi Sultangazi yarın bu sandıkları öyle bir patlatsın ki benim Sultangazi'deki Kürt kardeşlerim de buna iyi bir ders versin."
"Güneydoğu'ya hizmeti biz götürdük"
Güneydoğu'ya kendilerinin götürdüğü hizmetten başkasının götürülmediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Ya bunlar çukur kazdılar, hendekleri kazdılar. Kendilerine giden parayı Kandil'e gönderdiler. Bunlar benim Kürt kardeşlerimin istismarını yaptılar. Ne diyor, '1 Temmuz'a kadar terörle mücadele kanunu kaldırmazsınız savaş kapıdadır'. Neredesin, niye gelmediniz? Hadi gelin. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Topunuz gelin, topunuz. İşte bunlara terör koridorunda, Suriye'nin kuzeyinde dersi verdik mi, Afrin'de verdik mi? Verdik. Şimdi de Fırat'ın doğusunda eğer çekidüzen vermezlerse gereken dersi vereceğiz. Bütün hazırlıklar tamam. Durmak yok yola devam. Bunların derdi başka. Belediyeler eliyle milletimize hizmet etmek değil, bizi yıkaraka ülkemizin yönetimini ele geçirmek. FETÖ'nün derdi buydu. Onun için darbe girişiminde bulundu."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal ne yaptı o akşam? Tankların arasından FETÖ'cülerin koruması altında Bakırköy Belediye'sine gitti." diyerek, 15 Temmuz gecesinde havalimanında yaşadıklarını anlattı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın Bay Kemal'e de bir ders vermemiz lazım. 9 seçim yaptı, 9'unu da kaybetti Bay Kemal. Ama koltuğu bırakıyor mu? Bırakmıyor. Biz ise 17 yıl girdiğimiz seçimlerin hepsini kazandık. Siz, bizi her zaman bir numara yaptınız. Şimdi yarın bir yenisine daha giriyoruz. Ben inanıyorum. Siz bizi yine bir numara yapacaksınız. Biz sizi seviyoruz. Biz dertliyiz, dertli." ifadelerini kullandı.
"Hepsinin tepesine bindik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sultangazi'de düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, ilçenin 1994 öncesi dönemindeki durumunu hatırlattı. Raylı sistemin o günler için hayal dahi edilemediğini vurgulayan Erdoğan, "Geldi mi raylı sistem buraya? Geldi ama bunun kadr-ü kıymetini Bay Kemal bilmez." ifadelerini kullandı.
AK Parti'nin 17 yıllık icraatını özetleyen ve CHP yönetimindeki İstanbul'dan görüntüleri içeren videoyu izleten Recep Tayyip Erdoğan, 1994 öncesi görüntüler için, "Şu rezilliğe bak. Ne diyorum ben? CHP, çöp, çukur, çamur... İşte ispatı." dedi.
İstanbul'un su sorununu çözdüklerini dile getiren Erdoğan, "Nereden nereye? Şimdi bunlar başka bir şeyin peşinde. Bu ülkede Erdoğan ve yönetiminden kim rahatsız? İşte bunlar, terör örgütleri... Hepsinin tepesine bindik. Sınırlarımız boyunca terör koridoru kurmak isteyenler tabii ki rahatsız oldu. Ülkemizi IMF'ye teslim etmenin hazırlığı içindeler. Çünkü artık IMF yok. Kardeşlerim, 23,5 milyar dolar borçla devraldım. Ödedik, ödedik, ödedik Mayıs 2013'te hesabı kapattık. Merkez Bankamızın rezervi 27,5 milyar dolardı. Elhamdülillah 100 milyar dolarları aştık. Buralara geldik. Buraya durup dururken gelmedik." şeklinde konuştu.
Bir taraftan yatırım, bir taraftan eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, enerji, tarım alanlarında adımları attıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
"Adeta çağ atlattık. Tabii bundan rahatsız oldular. Fakat bizler Filistin'den Arakan'a, Türkistan'dan Bosna'ya kadar tüm mazlumların, mağdurların yanında yer aldığımız için, zalimler rahatsız oldu. Çünkü bu kardeşiniz, 'dünya 5'ten büyüktür' dediği için rahatsız oldular. Peki karşımızdaki ittifak niye rahatsız oluyor? Çünkü bunların Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, kalkınması, güçlenmesi diye bir dertleri yok. Tek dertleri var, 'Tayyip Erdoğan gitsin'. Tamam gitsin de milletimize ne teklif ediyorsunuz, kimi öneriyorsunuz? Ülkeyi, kendi partisini bile yönetemeyen Kılıçdaroğlu'na mı teslim edeceksiniz? Ülkeyi, emirleri Kandil'den alan eş başkanlara mı teslim edeceksiniz? Ülkeyi ortaya çıkışından girdiği ittifaka kadar her şeyi karışık olanlara mı teslim edeceksiniz? Madem yerine talip değilsiniz Tayyip Erdoğan'ı gönderip de ne yapacaksınız? Aslında yapacakları belli. Türkiye'yi yeniden, bizden önceki istikrarsızlık, kaos, yoksulluk, yolsuzluk, yokluk, çöp, çukur, çamur dönemine geri götürecekler. Biz buna müsaade etmeyeceğiz."
"Mutlaka sandığa gidin"
Sultangazililerden yarın sandıklara mutlaka gitmelerini isteyen Erdoğan, "Muhakkak gidelim, gitmeyenleri de götürelim. Onun için ben sizi yarınki seferberliğe davet ediyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini, "Bizim için Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza böyle bir şey var mı? Çünkü biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Bizde ayrım yok. Onun için aman, işi sıkı tutuyoruz, sandıklara sahip çıkıyoruz. Yarın akşam buradan müjde bekliyorum." diye tamamladı.
Güngören mitingi
Sultangazi Mitinginin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güngören’de düzenlenen mitingde halka hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçim, tıpkı son 6 yıldaki tüm kritik seçimlerimiz gibi, belediye başkanlarını belirlemenin ötesinde bir anlama sahip." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Şimdi benim Kürt kardeşlerim kendilerini aldatan bu sirk cambazlarına oy mu verecek? Ben biliyorum ki vermeyecek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürüldüğünü belirterek, "Şöyle 3-5 ay sonra açıyoruz" dedi.