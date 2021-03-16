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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik'i resmi törenle karşıladı

Konuk Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.

Mümin Altaş   | 16.03.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik'i resmi törenle karşıladı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodik'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Dodik'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Dodik, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Dodik, beraberindeki diğer Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Üyeleri Zeljko Komsic ve Şefik Caferoviç ile merdivenlerde Türkiye ve Bosna Hersek bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Erdoğan ve Dodik, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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