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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

Zafer Fatih Beyaz   | 05.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle iftar yaptı Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Çankaya Köşkü'nde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da hazır bulunduğu yemeğe şu isimler katıldı:

"Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, Süryani Metropoliti Yusuf Çetin, Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türkiye Süryani Katolik Cemaati Ruhani Lideri Orhan Abdulahad Çanlı ve Süryani Katolik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Basatemir."

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