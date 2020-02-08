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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ile bir araya geldi.

Berk Özkan   | 08.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi

İstanbul

Burhan Felek Atletizm Stadı ve Çalışma Salonları'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın odasında, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla bir süre sohbet etti. 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AKPM Türk Delegasyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de görüşmede hazır bulundu.

Milli oyuncular, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı top hediye etti.


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