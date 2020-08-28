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Türkiye

Cumhurbaşkan Erdoğan'dan 'Şule Yüksel Şenler'in ölüm yıl dönümü'ne ilişkin mesaj

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaan Bozdoğan   | 28.08.2020
Cumhurbaşkan Erdoğan'dan 'Şule Yüksel Şenler'in ölüm yıl dönümü'ne ilişkin mesaj

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Mücadeleci ruhu, azmi ve kararlılığıyla, ülkemizin gençlerine beslediği derin muhabbetle gönüllerimizde taht kuran, kıymetli fikir insanı, gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, merhume Şule Yüksel Şenler'in fotoğrafının da bulunduğu bir tabloya yer verildi.

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