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CHP'li vekile şantaj soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a şantaj yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Muhammed Enes Can   | 26.12.2020
CHP'li vekile şantaj soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, CHP İstanbul Milletvekili Karabat'ın suç duyurusu üzerine "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "şantaj" suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 4 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı.

Savcılık, şüpheliler A.D.E, C.A, A.A ve E.B'yi atılı suçlardan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Nöbetçi hakimliğin kararında, şüpheli A.A'nın ilgili dijital materyalleri A.D.E'den teslim aldığı, şüpheli E.B'nin, şikayetçi milletvekili üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla konuyu haberleştirmenin altyapısını hazırladığı konusunda çeşitli delillerin olduğu, E.B'nin şikayetçiye şantaj içerikli mesajlar yolladığı, şikayetçi ile A.D.E'nin yakınlaşmasına dair fotoğrafları gönderdiği belirtildi.

Şüphelilerin suç konusu fiillerden haberdar oldukları, para talep etme işleminin de şüpheliler tarafından bilindiği, şüpheli C.A'nın da Kıbrıs'ta olduğu ve alınan arama kararı doğrultusunda yakalandığı ifade edilen kararda, C.A'nın şüpheli A.A'ya yazdığı mesajda, kendisini tatile göndereceğini, kimsenin onu bulamayacağını söylediği, dolasıyla şüphelilerin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin olduğu vurgulandı.

Kararda, mevcut delil durumu itibarıyla tutuklama koruma tedbirinin şartlarının oluştuğu, adli kontrol tedbirlerinin soruşturmanın geldiği aşamada yetersiz kalıp amaca hizmet etmeyeceği kanaatine varıldığı belirtilerek, tüm şüphelilerin üzerlerine atılı suçtan tutuklanmasına hükmedildiği kaydedildi.

Bu arada, şüpheli E.B'nin, eski CHP Çekmeköy ilçe başkanı olduğu öğrenildi.

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