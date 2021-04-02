Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi' alan ilk kamu kurumu oldu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, bakanlığın Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla daha önce TSE Güvenli Hizmet Belgesi aldığını belirtti.
Ankara
Bakanlığın ayrıca "TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi" almaya hak kazanan ilk kamu kurumu olduğunu ifade eden Bakan Murat Kurum, sertifikayı takdim eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.